قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن مصر مستهدفة من خلال الصراع المسلح في السودان (القائم منذ أكثر من ثمانية أشهر).



وأضاف وأضاف خلال حوار «مع الفقي» على «عرب بودكاست»، مع الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، أن ما يحدث هو إحداث بركان على حدود مصر الجنوبية، بجانب الأزمة القائمة على حدودها الغربية (ليبيا)، فضلا عما سماه صراع حركة حماس وإسرائيل وما قال إنه الإرهاب في سيناء وغزة.



وربط الفقي أيضا المخطط بسد النهضة الذي قال إن الاهتمام به توارى كثيرا في الفترة الماضية، ما يمثل هدية كبيرة لإثيوبيا التي تدرك أن أحدا لا يولي اهتماما لهذا الملف.



وشدد على ضرورة العمل على حل الأزمة في السودان في أقرب وقت، كونها تنذر بحريق في العالم العربي يكتوي به الجميع، وبخاصة ومصر والسودان.



ورأى الفقي، أن الوضع المصري حرج فيما يخص إمكانية التأثير في الأوضاع بالسودان، موضحا - وفق ما قال - أنّ مصر لديها تاريخ وصفه بـ«المعقد» في العلاقات مع السودان.



وتابع: «في الأيام الأولى للصراع، كانوا يحاولون الزج بمصر فيه، لولا أن مصر تنبهت وسحبت الجنود الذين كانوا موجودين هناك لإجراء تدريب مشترك».



وأشار إلى أن الأجيال الجديدة في السودان لا تعرف شيئا عن وحدة وادي النيل (بين مصر والسودان)، ولم ترَ التواصل الثقافي والإنساني بين البلدين.



ورأى أن من يمتلك القدرة على التأثير على الوضع في السودان، هي دول السعودية والولايات المتحدة وروسيا بجانب دولة الإمارات التي قال إنّ لها قدرة على التأثير في بعض الأطراف الموجودة هناك.



وأشار إلى أنّ الأطراف المعنية عليها الضغط من أجل تجريد (طرفي الصراع) في السودان من الأسلحة الفتاكة والقاتلة، والإعلان عن أن الجيش السوداني موحد، محذرا من أن فكرة تقسيم الجيوش أخطر ما يمكن أن يصيب دولة من الدول.



وشدد على ضرورة العمل على نزع فتيل الخلاف الشخصي رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».





السياسة المصرية تعمل بأسس علمية معتمدة على حقائق وتتحرك وفق معلومات مؤكدة وليس وفقاً لما ينشره الاعلام !



قد تجد نصف الاجابة هنا 👇🏻 pic.twitter.com/TTztpBzBv9 — Mohamed Al Mazrouei🇦🇪 (@msn__91) December 18, 2023



والحرب في السودان مندلعة منذ 15 أبريل الماضي بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، فيما تقول تقديرات منظمة مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها (أكليد) إن هذا الصراع أودى بحياة أكثر من 12190 شخصًا.



وتسببت بنزوح أكثر من 5.4 مليون شخص داخل البلاد بحسب الأمم المتحدة، إضافة إلى قرابة 1.5 مليون شخص فروا إلى دول مجاورة، جاءت الحصيلة الأكبر منها إلى مصر.