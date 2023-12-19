تأجيل محاكمة متهمين باقتحام مركز شرطة مطاي بالمنيا لفبراير المقبل

قررت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الحادية عشر جنايات مطاي تأجيل نظر القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي، في اقتحام مركز شرطة مطاي عام 2013، وإعادة إجراءات محاكمة متهمين بالقتل العمد والتجمهر وتكدير السلم والأمن العام، وهما "إسلام.م.ا"، وآخر، لدور فبراير لفحص الفيديو محل الأوراق لبيان إذا كان المتهم يظهر به من عدمه، كما كلفت الهيئة العامة للإعلام بفحصه استجابة لطلب الدفاع.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق التندي، وعماد محمد عزت بودي، وأمانة سر محمد جمعة محمد.

وقدمت النيابة العامة القضية رقم 8473 لسنه 2013 جنايات مرکز مطاي والمقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلي شمال المنيا، ضد "إسلام محمد.ا"، والذي يحمل رقم 178 بأمر الإحالة، و"رضا.ج.ى"، والذي يحمل رقم 461 بأمر الإحالة المتهمين، وآخرين سبق الحكم عليهم.

وترجع تفاصيل القضية، أنهم في يوم 14-8-2013 بدائرة مركز مطاي، قاما وآخرون مجهولون بتجميع أكثر من 15 شخصا، شأنهم وضع السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص ذو الصفة العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة، كما حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص؛ تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر.

كما استخدما وآخرون مجهولون أعمال عنف ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم، حيث تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات، متوجهين إلى ديوان مركز شرطه مطاي.

وأكدت التحقيقات أن بعضهم حمل أسلحة نارية وأسلحة بيضاء "عصى وشوم"، والبعض الآخر حاملا "حجارة ومولوتوف"، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى اعتدوا عليهم مستخدمين الأسلحة السابق ذكرها؛ مما عرض حياة المجني عليهم وأموالهم للخطر.

وأوضحت التحقيقات، أن قضية المتهمين اقترفت بالجريمة السابقة "جناية قتل عمد"، ذلك أنهم في ذات المكان والزمان سالفي البيان، وآخرون مجهولون قتلوا المجني عليه العقيد مصطفى رجب العطار، نائب مأمور مركز مطاي، مع سبق الإصرار والترصد.