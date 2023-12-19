 الحماية المدنية تسيطر على حريق محلات بشارع 26 يوليو - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 9:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الحماية المدنية تسيطر على حريق محلات بشارع 26 يوليو

نهاد القادوم
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 9:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 9:30 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل محل ملابس ومحل أحذية في عقار بشارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وأصيبت سيدة باختناق جراء الحريق وتم إسعافها، والتأكد من عدم وجود آخرين داخل مكان الحريق.

وكشف مصدر أمني لـ«الشروق» أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وأن محل الأحذية ملحق به صندرة لتخزين البضائع.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة بلاغا يفيد باندلاع حريق بمحل ملابس بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران للسيطرة على الحريق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك