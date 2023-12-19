الحماية المدنية تسيطر على حريق محلات بشارع 26 يوليو

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل محل ملابس ومحل أحذية في عقار بشارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وأصيبت سيدة باختناق جراء الحريق وتم إسعافها، والتأكد من عدم وجود آخرين داخل مكان الحريق.

وكشف مصدر أمني لـ«الشروق» أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وأن محل الأحذية ملحق به صندرة لتخزين البضائع.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة بلاغا يفيد باندلاع حريق بمحل ملابس بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران للسيطرة على الحريق.