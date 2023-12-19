دبي: القبض على شبكة دولية للهجرة غير الشرعية

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالإمارات، القبض على شبكة دولية متورطة في تنفيذ عمليات هجرة غير شرعيّة إلى بعض الدول الأوروبية، وتضم مجموعة من الأشخاص يحملون جنسيات متعددة.

وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء أن عملية القبض على أفرد الشبكة جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة للأشخاص المتورطين فيها، حيث تم التعرف عليهم من خلال نظام تتبع ومعلومات موثوقة وتحقيقات وتتبع قضايا سابقة.

وأفاد مسؤول عملية القبض: من خلال المراقبة والمتابعة الميدانية المستمرة، تمَّ التعرُّف على هوية الشخص المسؤول عن العمليات اللوجستية للشبكة في الإمارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المتورطين منذ اللحظات الأولى لدخولهم إلى فندق ثم مغادرتهم وأثناء تواجدهم في المطار؛ من خلال متابعتهم من غرفة العمليات

وأضاف تبين أن لديهم أعمالاً مشبوهة ترتبط بتنفيذ عملية هجرة غير شرعية؛ فتم القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء.

وتمت مراقبة مسؤول الدعم اللوجستي في الشبكة أثناء تواجده بالدولة؛ إذ اتضح من تحركاته أنه بصدد تنفيذ عملية هجرة غير شرعية من خلال أحد المطارات الإماراتية، فتمَّ التواصل مع وزارة الداخلية، وجرى تشكيل فريق عمل مشترك تم من خلاله تبادل المعلومات الأمنية؛ ما أسفر عن سرعة القبض على جميع أطراف القضية وإحالتهم إلى النيابة العامة في إمارة أبوظبي.