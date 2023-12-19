توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا ونواكشوط لمواكبة احتياجات سوق العمل

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استقبلت جامعة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من جامعة نواكشوط بدولة موريتانيا لتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين.

وضم الوفد الموريتاني كل من الدكتور الشيخ سعد بوه كمرا رئيس جامعة نواكشوط، والدكتور سالم عبدينا عميد كليه العلوم القانونية والاقتصادية، والدكتور محمد سعيد بنيه عميد كلية العلوم والتقنيات، والدكتور المختار الجيلاني المحلق الثقافي بالسفارة الموريتانية بالقاهرة.

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعتين وتحقيق التكامل وتعميق العلاقات مع الجامعات العربية والإفريقية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن الجامعة تعمل دائما على التوسع في التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا؛ لرفع جودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة خريجي الجامعة ليكونوا قادرين على مواكبة سوق العمل المحلي والدولي.

ووقع الاتفاقية الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.

وأكد الدكتور محمود شكل، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، لتفعيل أطر التعاون الدولي مع الجامعات العربية والدولية في المجالات البحثية والأكاديمية، لبناء جسور تعاون مع كل دول العالم.

وأوضح أن اتفاقية جامعة نواكشوط بدولة مورتنيا تأتي ضمن سلسة اتفاقيات تعقدها الجامعة بالقارة الإفريقية بجانب اتفاقيات أخرى مع دول أخرى من قارات آسيا وأوروبا، وأمريكا.

وتضمنت زيارة الوفد الموريتاني، جولة بالمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين وكليتي الآداب والعلوم، تعرفوا خلالها على طبيعية الدراسة والبرامج الاكاديمية وطرق التدريس ونقاط التميز بالكليتين.