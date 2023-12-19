سول: نظام مشاركة البيانات للتحذير من الصواريخ سيبدأ اليوم

من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اليوم الثلاثاء، في تشغيل نظام للتبادل الفوري لبيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية، وذلك بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وأفادت شبكة الإذاعة الكورية الجنوبية "كيه بي إس وورلد" بأن وزارة الدفاع في سول أعلنت أن الدول الثلاث ستقوم بتفعيل النظام اليوم الثلاثاء، موضحة أنها وضعت بشكل مشترك خطة للتدريب الثلاثي على هذا النظام.

كما قالت الوزارة إنه تم التحقق من القدرات التشغيلية لنظام الإنذار من خلال إجراء فحص أولي مؤخرا.

ويهدف الإجراء، الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع بين وزراء دفاع الدول الثلاث في شهر نوفمبر الماضي، إلى الكشف عن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الحقيقي من أجل ضمان سلامة الجمهور.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد ذكر إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بعيد المدى نحو البحر الشرقي صباح يوم أمس الاثنين في الوقت الذي تسعى فيه سول وواشنطن إلى تعاون نووي أوثق ضد تهديدات بيونج يانج، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تطلق كوريا الشمالية فيها صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا العام والمرة الثالثة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونج-18 يعمل بالوقود الصلب بعد إطلاقه مرتين في أبريل ويوليو.