علق السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، على لقب «خادم الحرمين الشريفين» ‏المرتبط بالعاهل السعودي.‏

وقال في تصريحات لقناة «الإخبارية» السعودية، إن السعودية اختارت لقب أو عنوان خادم الحرمين الشريفين لمن يرأسها، وهذا يدل على أن خدمة ضيوف الرحمن هي الأولوية الأولى لخادم الحرمين الشريفين والقيادة في المملكة.

وأضاف: «رأينا ما رأينا من التوسع في المسجد النبوي الشريف وفي المسجد الحرام، وهذه هي حقيقة خدمة ضيوف الرحمن»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأكد السفير الإيراني لدى السعودية، أن الحجاج الإيرانيين يحظون باهتمام بالغ في المملكة، وقال: «اؤكد أن الحجيج الإيرانيين عندما يأتون إلى المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب في زيارات العمرة هم يحظون بكل الاهتمام من المملكة، ونحن نشكر هذه الخدمة، وهذا بلد الإسلام والمسلمين».

وجاءت تصريحات السفير الإيراني لدى السعودية، على هامش لقائه، مع وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في مكتبه بالعاصمة السعودية الرياض.