تقرير: رفض بايدن الاعتراف بقيود التقدم في العمر على أنشطته يثير توترات داخل فريقه

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي بأن رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتراف بالقيود الجسدية على نشاطه في ضوء بلوغه سن 81 عاما أدى إلى بعض التوتر داخل فريقه، حيث يدفعه مساعدوه والسيدة الأولى جيل بايدن للحصول على مزيد من الراحة، والانتباه بشأن صحته.

*نشاط وشباب غير عادي

وقال مساعدون حاليون وسابقون لـ"أكسيوس" إن بايدن نشط بشكل غير عادي بالنسبة لعمره، لكن إصراره المتكررة على شعوره بالشباب يمكن أن يثير التعجب. وفي محادثات مع مساعديه وأصدقائه، كثيراً ما يقول بايدن شيء يشبه: "أشعر أنني أصغر بكثير عن عمري".

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إدارة جدول بايدن وطاقته أصبح أمراً بالغ الأهمية لحملة إعادة انتخابه، بالنظر إلى مخاوف الناخبين واسعة النطاق بشأن قدرته على ممارسة مهام وظيفته حتى يناير عام 2029، عندما يصبح بعمر 86 عاما.

وقال مساعدون حاليون وسابقون لبايدن إنه يدفع في كثير من الأحيان لإجراء رحلات وفاعليات أكثر مما يجب، مشيرين إلى أن دفع بايدن بما يتجاوز إمكانياته يخلق دائرة ينهك فيها نفسه، ثم يبدو مرهقاً خلال الفاعليات العامة – الأمر الذي قد يزيد القلق بشأن عمره، حتى عندما يضطلع بجدول صارم.

وأضاف مساعد سابق لبايدن: "إنه أسوأ عدو لنفسه عندما يتعلق الأمر بجدوله".

وتشارك جيل بايدن وفريقها بشكل كبير في الجدول اليومي للرئيس، وتعمل في كثير من الأحيان لدفعه لنيل قسط من الراحة قدر الممكن، ولتحسين نظامه الغذائي.

وبحسب "أكسيوس"، ترجع هذه الديناميكية بين جيل وفريق زوجها إلى نهاية فترة توليه منصب نائب الرئيس، عندما حافظ على جدول زمني قوي في بداية السبعينيات من عمره، بينما تعامل أيضاً مع مرض ووفاة نجله بو.

*جداول عمل مشحونة*

وقال مسئول بالبيت الأبيض لـ"أكسيوس" إن الزوجين بايدن "يراقبان جداول بعضهما البعض من أجل التوازن".

وبحسب الموقع الأمريكي، يعتبر تأثير جيل على جدول الرئيس بايدن أمر غير معتاد لكن له سوابق، حيث كانت نانسي ريجان تراقب عن كثب جدول الرئيس رونالد ريجان وحتى كانت تستشير في بعض الأحيان أحد "المنجمين".

وبعمر 69 عاماً، كان رونالد ريجان أكبر رئيس ينتخب للمنصب حتى وصول دونالد ترامب، الذي كان بعمر 70 عاما. وبعد ذلك، جاء بايدن وتصدر القائمة، حيث كان بعمر 77 عاماً عند انتخابه عام 2020.

وقال تود كوفمان، صديق قديم لبايدن، لـ"أكسيوس": "إنه شيء كان يفعله بايدن طوال حياته، دائماً ما يريد فعل المزيد. لا تريد جيل منه أن يفعل كثير مما يريد فعله. ولا يريد منها أن تفعل كثير مما تريد فعله".

وأشارت استطلاعات للرأي إلى أن أكثر من 70% من الناخبين لديهم مخاوف بشأن شغل بايدن لفترة ولاية ثانية بسبب تقدمه في السن.

وبالرغم من حساسية بايدن تجاه الاعتراف بأن طاقته أدنى مما كانت عليه عندما كان أصغر، قبل بعض التغييرات خلال الشهور الأخيرة لمساعدته على البقاء بصحة جيدة وتجنب التعثر، بما في ذلك ارتداء أحذية التنس في كثير من الأحيان.