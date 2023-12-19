سجلت تايلاند عجزا تجاريا بلغ 4ر2 مليار دولار في نوفمبر، حيث زادت الواردات عن العام السابق ، بحسب إدارة الجمارك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإدارة قالت في بيان على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 9ر4% على أساس سنوي ، لتصل إلى 5ر23 مليار دولار في نوفمبر، حيث جاءت في الصدارة الشحنات إلى الدول الآسيوية والولايات المتحدة واليابان.

وأضافت إدارة الجمارك أن الواردات قفزت بنسبة 1ر10% لتصل إلى 9ر25 مليار دولار الشهر الماضي مدفوعة بالالكترونيات والواردات النفطية.

وقالت الإدارة إن أجهزة الكمبيوتر والمعدات من تايوان سجلت رقما قياسيا في الارتفاع في نوفمبر.

ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة البيانات التجارية في تاريخ لاحق.