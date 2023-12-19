 تايلاند تسجل عجزا تجاريا بقيمة 2.4 مليار دولار مع ارتفاع الواردات - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 6:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تايلاند تسجل عجزا تجاريا بقيمة 2.4 مليار دولار مع ارتفاع الواردات


نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 5:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 5:53 ص

سجلت تايلاند عجزا تجاريا بلغ 4ر2 مليار دولار في نوفمبر، حيث زادت الواردات عن العام السابق ، بحسب إدارة الجمارك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإدارة قالت في بيان على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 9ر4% على أساس سنوي ، لتصل إلى 5ر23 مليار دولار في نوفمبر، حيث جاءت في الصدارة الشحنات إلى الدول الآسيوية والولايات المتحدة واليابان.

وأضافت إدارة الجمارك أن الواردات قفزت بنسبة 1ر10% لتصل إلى 9ر25 مليار دولار الشهر الماضي مدفوعة بالالكترونيات والواردات النفطية.

وقالت الإدارة إن أجهزة الكمبيوتر والمعدات من تايوان سجلت رقما قياسيا في الارتفاع في نوفمبر.

ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة البيانات التجارية في تاريخ لاحق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك