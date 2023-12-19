تقرير: استشهاد 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في مخيم الفارعة بالضفة الغربية

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أفادت تقارير من مصادر فلسطينية، اليوم الاثنين، باستشهاد أربعة فلسطينيين في مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة في رام الله، أن الأربعة استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن "إرهابيين ألقوا عبوات ناسفة على القوات أثناء المداهمة ورد الجنود بإطلاق النار عليهم، كما تم إلقاء القبض على مشتبه به مطلوب خلال المداهمة.

كما أبلغ سكان مخيم "الفارعة" لللاجئين عن "اندلاع اشتباكات بين مسلحين والجيش الإسرائيلي، وقالوا إن "قناصة إسرائيليين استشهدوا أربعة فلسطينيين بالرصاص".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن اثنين من الشهداء يبلغان من العمر 17 عاما.

كانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا أن حصيلة "الشهداء الفلسطينيين جراء المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ أكثر من 280 ،فيما بلغ عدد المعتقلين أكثر من 3600 منذ 7 أكتوبر الماضي.