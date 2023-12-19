الذكور البيض الأثرياء يهيمنون على الوظائف العليا بالقطاع المالي في المملكة المتحدة

وجد فريق عمل جديد يهدف إلى تحسين التنوع الاقتصادي الاجتماعي قي القطاع المالي بالمملكة المتحدة ، أن نصف كافة الوظائف العليا بالقطاع يستحوذ عليها أشخاص بيض من عائلات ثرية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أن الرجال البيض الأثرياء الذين يشغلون هذه الوظائف العليا هم أكثر 30 مرة مقارنة بنساء الطبقة العاملة من خلفيات عرقية بحسب تقرير لفريق عمل "بروجريس توجزر".

ووجد التقرير على وجه العموم أن الخلفية الاقتصادية الاجتماعية للموظفين كان لها تأثير أقوى في الترقي السريع بشركة ما مقارنة بالنوع(ذكر أو أنثى).

وقال نيك ميلر المدير التنفيذي لمجموعة "بريدج جروب " التي أعدت الدراسة لصالح "بروجرس توجزر" إن "أولئك الذين يأتون من ذوي خلفيات اقتصادية واجتماعية عليا يتم توظيفهم بشكل غير متناسب ويترقون بسرعة، رغم عدم وجود فروق في الأداء وعلى الأرجح كثيرا ما يجدون أنفسهم في مناصب تتسم بنفوذ هائل".

أما الأشخاص من ذوي الخلفيات الاجتماعية الفقيرة، فقد استغرقوا مدة أطول بنحو 15%أو 3ر1 سنة لكي يترقوا من المستويات الوظيفية الوسطى إلى الوظائف العليا ، مقارنة بأقرانهم الذين ينتمون إلى عائلات ثرية.

وأظهرت الدراسة أن الإناث من ذوي الخلفيات الاجتماعية الفقيرة، استغرقن مدة أطول بـ 20% للوصول إلى المناصب العليا مقارنة بنظيراتهن الثريات .