كرست "كوكب" التي تجاوز عمرها الـ70 عاما، حياتها لتربية أبنائها "ولدان" بعد وفاة زوجها، لكن مع مرور السنوات توفي أحد أبنائها، وعمل الثاني "سيد" كموظف في إحدى الشركات، وتزوج من فتاة حتى انجب طفلين "ولد - وبنت"، ولكن سرعان ما انقلبت الأمور على عقبها بعدما تعرف على بعض رفقاء السوء وانزلقت قدماه في تعاطي المواد المخدرة.

حاولت زوجة "سيد" مرارا وتكرارا منعه من تعاطي المخدرات لكن دون جدوى، حتى قررت ترك المنزل هي وأبنائها للعيش مع عائلتها منذ 20 يومًا قبل حدوث الجريمة.

واستمر "سيد" في تعاطي المواد المخدرة والعيش مع والدته القعيدة "تستخدم كرسي متحرك"، داخل شقتهما بشارع كمال الدين عثمان في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

ونشبت مشادة كلامية بين "سيد" ووالدته التي يعرف عنها حسن الخلق وطيبة القلب ومساعدتها للأيتام، حسبما ذكر شهود العيان، لرغبته في الحصول على مبلغ مالي لشراء مواد مخدرة، وبعد رفضها هرول "سيد" وجلب مادة سريعة الاشتعال "بنزين" وسكب على والدته وأشعل النيران بها، مستغلا قلة حيلتها وضعف جسدها.

وترك "سيد"، والدته وسط لهيب النيران واستغاث بالجيران "الحقوني في حريق في الشقة"، التي هرول الجيران للسيطرة عليها وهم يظنون أنه ماسا كهربائي هو الذي سبب الحريق، لكن فور وصولهم الشقة شاهدوا والداته "كوكب" ملقاه على الأرض متفحمة، بينما لم تمدت النيران إلى أي من محتويات الشقة، ومن هنا علموا أن هناك شبهة جنائية في الواقعة، وأبلغوا الأجهزة الأمنية التي على الفور انتقلت محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف.

وبعمل التحريات تبين أن نجل المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، لرفضها إعطائه أموال لشراء المواد المخدرة، وألقت القوات القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.