مباحثات لتعزيز التعاون الإعلامي بين مصر والعراق

استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، الدكتور نبيل جاسم رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي رئيس شبكة الإعلام العراقي، والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتنشيط التعاون لفتح آفاق جديدة مشتركة من التعاون الإعلامي بين الهيئة الوطنية للإعلام وشبكة الاعلام العراقي، حيث بحثا أليات اتمام الاتفاقية العراقية المصرية في مجال الإعلام من تبادل برامجي وإخباري، فضلا عن تكثيف الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين الجانبين.

وأكد زين، عمق وتميز العلاقات المصرية العراقية التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وأن هناك تنسيقا وتعاونا متواصلا في مختلف القضايا الإعلامية، فضلا عن التعاون البرامجي والإخباري.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك ضرورة لمزيد من الدفع قدما بهذا التعاون الإعلامي لتحقيق مردود إيجابي على المستوى المهني والاقتصادي.

ومن جانبه أعرب نبيل جاسم عن تقديره للهيئة الوطنية للإعلام قلعة للإعلام المصري العريق الذي يذخر بالكوادر الإعلامية المتميزة، وأن هناك رغبة وضرورة لتفعيل التعاون الإعلامي بمختلف المجالات مع هذا الصرح الإعلامي الكبير.

وأشاد الدكتور نبيل جاسم، بتجربة الإنتاج العربي المشترك لبرنامج (بيت للكل) وهو إنتاج عربي مشترك بين مصر والعراق والأردن وفلسطين، وحقق نجاحات وتغطيات إعلامية متميزة لكل القضايا العربية ومشاكل الوطن، وقال جاسم، "إننا نتطلع لتنشيط التبادل مع الجانب المصري في البرامج الرياضية، كما نتطلع لإنتاج مشترك لبرنامج بث مباشر وأيضا تبادل في المواد الدرامية لشهر رمضان المقبل".

وفي نهاية اللقاء أثنى الدكتور نبيل جاسم، على الاستقبال وأشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تعد رمزا يضاف للحضارة المصرية العريقة، مؤكدا أن الدولة المصرية تتجه وبقوة نحو البناء والتعمير والحداثة.