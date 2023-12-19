نائب المندوب الأمريكي بمجلس الأمن يعلق على إصابة وائل الدحدوح: علينا حماية الصحفيين

علق نائب المندوب الأمريكي بمجلس الأمن روبرت وود، على إصابة ومقتل عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقال خلال كلمة في اجتماع مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن الصحفيين في المنطقة لا ينقلون ما يحدث على الأرض، بل يعانون منه أيضًا، منوهًا أن بعضهم فقد العشرات من أفراد عائلتهم.

واستشهد بفقدان الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة «الجزيرة» لعدد من أفراد أسرته في الأسابيع الأولى للحرب، وتعرضه للإصابة قبل بضعة أيام.

وأضاف: «الصحفيون يقتلون ويصابون وهم يمارسون مهنتهم، و2023 أسوأ عام للصحفيين، لا مهمة أنبل من قول الحقيقة، فالصحفيين يرون ما يجري وعلينا حمايتهم».

ودعا الشخصيات الرسمية الإسرائيلية والمسئولين في تل أبيب إلى التوقف عن «صب الزيت على النار من خلال الخطابات النارية».

وأكمل: «رأينا تداعيات تلك الكلمات في الضفة الغربية والعالم بأسره، وعلى مدار الشهرين الماضيين رأينا ارتفاعًا في معدلات معاداة السامية ومعاداة الإسلام بشكل غير مسبوق».

وأشار إلى تعرض بائع متنقل للمأكولات الحلال لمضايقة من أحد العنصريين في شمال نيويورك، فضلًا عن ضرب مواطن يهودي أمام منزله في منطقة بروكلين.