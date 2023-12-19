تحطم طائرة عسكرية عراقية بمحافظة كركوك ومقتل قائدها

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة تابعة للجيش العراقي، ومقتل قائدها بعد إقلاعها جراء خلل فني، وذلك في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنه "أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع /بيل مدني/ حدث خلل فني بإحدى الطائرتين مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة".

وأوضحت أن الحادث تسبب الحادث بمقتل عقيد طيار، قائد الطائرة، وإصابة نقيب طيار، وتم نقل جثمان العقيد القتيل والنقيب الجريح إلى مستشفى طوز خورماتو.