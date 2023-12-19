مدرج كامل لجماهير الزمالك استعدادًا لموجهة ساجرادا

وافق مسؤولو نادي ساجرادا الأنجولي على فتح مدرج كامل لجماهير الزمالك والجالية المصرية في أنجولا ، باستاد 11 نوفمبر في مباراة الفريقين، المقرر لها في السادسة مساء غداً الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على فتح مدرج كامل لجماهير الزمالك بالمجان لحضور اللقاء، يأتي ذلك بعدما قام مسؤولو الأبيض من قبل بمنح النادي الأنجولي 200 دعوة في لقاء الفريقين السابق في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات، والذي أقيم بالقاهرة وانتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.