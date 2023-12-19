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قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الانتخابات الرئاسية 2024؛ استطاعت أن تؤسس وترسي لقواعد وتقاليد التعددية الانتخابية من منظور مشاركة رؤساء ثلاثة أحزاب غمار المنافسة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن تحقيق الرئيس السيسي الفوز بنسبة 89% -وليس 97 %- دلالة تشير إلى «وجود منافسة -وإن لم تكن قوية- إلى جانب رفض المعارضة إبطال أصواتها والتصويت للمنافسين حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة».

وثمن لافتة الرئيس الديمقراطية، بشأن توجيه الشكر إلى منافسيه على «خوض وإدارة معركة انتخابية راقية»، مرجعا ارتفاع نسبة المشاركة إلى شعور المصريين بالتحديات التي تواجه الأمن القومي جراء الحرب على قطاع غزة.

وأشار إلى ترجيح الناخب كفة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نظرا لخلفيته العسكرية وخبرته وإداراته السابقة وعلاقاته الدولية، لا سيما في ضوء تأزم الوضع الإقليمي الراهن.

ولفت إلى نجاح حزبي المرشحين فريد زهران(المصري الديمقراطي الاجتماعي) وحازم عمر(الشعب الجمهوري)؛ في تكوين قاعدة شعبية على الأرض في ضوء حصول كل مرشح على قرابة مليوني صوت.