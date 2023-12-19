 محافظ جنوب سيناء: رصد 5 ملايين جنيه لصيانة معدات الحملة الميكانيكية بكل المدن - بوابة الشروق
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محافظ جنوب سيناء: رصد 5 ملايين جنيه لصيانة معدات الحملة الميكانيكية بكل المدن

رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 12:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 12:28 م

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمدينة رأس سدر، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر.

وقال المحافظ، إنه جرى رصد 5 ملايين جنيه لتطوير معدات الحملة الميكانيكية بكافة مدن المحافظة، لتكون جاهزة ومستعدة للتعامل الفوري والسريع في حالة حدوث أي طوارئ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه جرى التأكيد من تشغيل كل معدة، وتدريب العاملين عليها على كيفية التعامل لتنفيذ خطة الطوارئ.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجان رقابية لمتابعة مدى التأكد من كفاءة وجاهزية المعدات لمجابهة السيول والتعامل مع الطوارئ، مقدما الشكر لكل الجهات التنفيذية التي تقوم بجهود مكثفة للتعامل بكفاءة عالية مع الأزمات والكوارث.

ومن جانبه، قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى اصطفاف 34 معدة متنوعة، معظمهم تابعين للوحدة المحلية، والبعض الآخر بمشاركة المجتمع المدني، مؤكدا أنه جرى صيانة وتطوير كل معدات الحملة القديمة وتحديثها، إضافة إلى تدريب العاملين عليها، إضافة إلى أنه يجري تطهير مجرى السيل بشكل دوري تحسبا لحدوث سيول غير متوقعة.


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