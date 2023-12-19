جامعة الوادي الجديد تشارك في ختام فعاليات البرنامج التدريبي المرأة تقود

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الجامعة شاركت في ختام فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمحافظة الوادي الجديد.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وقيادات المحافظة، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف تطوير وتنمية المهارات القيادية، والإدارية للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

وقال إن البرنامج تم تنفيذه برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار رؤية الدولة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة، وتم تكريم المشاركات في البرنامج التدريبي وتسليمهن شهادات اجتياز البرنامج، بحضور ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، إن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" أحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة".

ويأتي ذلك في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبرنامج صمم خصيصًا للسيدات في كل المحافظات المصرية، بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديًا وسياسيًا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية، فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، ويفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي، وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيرًا في المجتمع.