ارتفاع حصيلة زلزال الصين إلى 118 قتيلا

لقي ما لا يقل عن 118 شخصا حتفهم في زلزال بلغت قوته 6.2 درجة، ضرب ليل الاثنين، مقاطعتين وسط الصين ما أدى إلى انهيار أبنية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، فيما تعمل فرق الإنقاذ على إزالة الركام وسط درجات حرارة صقيعية.

وقال مسئولون محليون إن 105 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب 400 بجروح في مقاطعة غانسو بعدما ضرب الزلزال قرابة منتصف الليل، وفق شبكة الحرة.

وذكرت محطة التلفزيون الرسمية «سي سي تي في» أن 13 آخرين قتلوا وأصيب مئة في مدينة هايدونج في مقاطعة تشينجهاي المجاورة.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إنّ الزلزال خلف أضرارا مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالكثير من السكان للهروب إلى الشوارع.

وأضافت أن السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أن أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت، فجر الثلاثاء.

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى بذل كل الجهود الممكنة في عمليات البحث والإنقاذ.

ووقع الزلزال على عمق ضحل يناهز عشرة كيلومترات، وحدد مركزه على بعد حوالى مئة كيلومتر جنوب غرب لانتشو، عاصمة مقاطعة جانسو، وأعقبته هزات ارتدادية عدة، بحسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وحذر مسئولون من أن هزات أخرى قد تزيد قوتها عن خمس درجات قد تحصل في الأيام القليلة المقبلة.

#Update The #earthquake has left 199 injured and damaged 6,381 houses in Jishishan. As of 8 am, 32 aftershocks were recorded, with the largest registering a magnitude of 4.0, said Han Shujun, a spokesperson for the provincial emergency management department, at the press… pic.twitter.com/o757Bus0Tx