ممثلة اليونيسف في السودان: أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة

أعربت ممثلة اليونيسف في السودان مانديب أوبراين، اليوم الثلاثاء، عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة.

وأضافت في تغريدة في حسابها على منصة إكس أن مدينة ود مدني تستقبل مئات الآلاف من الأطفال وأسرهم، "ونعمل مع الشركاء على إعادة ترتيب الأولويات ودعم المتضررين".

وأشارت إلى أن هؤلاء بحاجة للحماية والرعاية "وليس المزيد من الخوف والصدمات"، ودعت إلى أن "يتوقف العنف ويعم السلام".

وفي وقت سابق قال شهود عيان ومصدر من قوات الدعم السريع، إن قوات الدعم توغلت الليلة الماضية إلى قلب مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، بعد أن تمكنت من عبور جسر حنتوب من الضفة الشرقية للنيل الأزرق إلى الغرب.

وأبلغ المصدر وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن قوات الدعم سيطرت صباح اليوم على رئاسة أمانة حكومة ولاية الجزيرة ومقر الفرقة الأولى مشاة ورئاسة قيادة الجيش بالولاية.

وتحدث الشهود عن اشتباكات عنيفة بين الجانبين.