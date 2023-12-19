أردوغان: إسرائيل تهاجم الإنسانية جمعاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ذكّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالمسئولية التاريخية للولايات المتحدة بخصوص وقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد أردوغان، أنه يجب على واشنطن أن تتوقف عن صم الآذان حيال دعوات وقف إطلاق النار في غزة، وأن إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين وغزة فحسب، بل الإنسانية جمعاء، وفق تعبيره.

وأضاف أنه ليس صحيحا أن حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الفلسطينية (حماس) لا تجريان لقاءات، مشددا على أنهما تجتمعان ومن الممكن أن تمضيا إلى أبعد من ذلك، بحسب كلامه.

وتابع أردوغان أن تركيا يمكن أن تفعل الكثير في ما يتعلق باجتماعات حركتي حماس وفتح، وأنه من الضروري أن تسود المصالحة بين الحركتين، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباي.