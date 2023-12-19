الشرطة الأسترالية تضبط 722 كيلوجرام كوكايين أثناء تحقيقها بشأن محاولة خطف

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، إن التحقيق الذي كانت تجريه بشأن محاولة خطف باءت بالفشل، قادها إلى اكتشاف 722 كيلوجراما من الكوكايين في سيدني.

وأوضحت السلطات الاسترالية في بيان لها، أن شرطة نيو ساوث ويلز ألقت القبض أمس الاثنين على أربعة رجال "يرتدون ملابس سوداء بالكامل وأغطية للوجه"، بينما كانوا يجلسون في سيارة بعد ورود تقارير بشأن وقوع حادث اقتحام في ضاحية رايد بسيدني.

وأفادت الشرطة بأنها فتشت السيارة وعثرت على "أغراض لها علاقة بمحاولة خطف".

ثم حدد المحققون بعد ذلك الضحية المقصودة بمحاولة الخطف المزعومة، واكتشفوا وجود 722 كيلوجراما من الكوكايين، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من مليار دولار أسترالي (670 مليون دولار أمريكي)، في عقار يخص شاب (24 عاما).

وتم اتهام كل من الخاطفين المزعومين الأربعة بخمس جرائم، من بينها التسلح بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، والانتماء إلى جماعة إجرامية.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها تعتقد أن الرجال الأربعة اقتحموا المجمع الذي يوجد به العقار بغرض سرقة الساكن وخطفه.