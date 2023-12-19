الدستورية الألمانية تقضي بإعادة جزء من انتخابات البرلمان الاتحادي 2021 في برلين

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قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا اليوم الثلاثاء بإعادة جزء من انتخابات البرلمان الاتحادي للبلاد في عام 2021 في برلين.