قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يصوت خلال جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة، تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه ليس متفائلًا بنتيجة التصويت، متوقعًا تصويت 13 دولة لصالح مشروع القرار العربي.

وتوقع أن تمتنع المملكة المتحدة عن التصويت، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «فيتو»، منوهًا أن «استخدام الفيتو لطمة أخرى للديمقراطية».

وفي سياق آخر، تحدث عن استلام القوات البحرية الفرقاطة «القدير» من طراز (MEKO-A200)، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه باستلام 3 فرقاطات من ألمانيا وتصنيع فرقاطة داخل الأراضي المصرية، مؤكدًا أنها «فكرة جيدة لتطوير الترسانة البحرية في الإسكندرية؛ من أجل تصنيع أحدث فرقاطة شبحية في العالم».

ووصف حصول مصر على الإذن لتصنيع 6 فرقاطات خلال الأعوام المقبلة وبيعها بأنه «إنجاز كبير»، مشيدًا بالقيادة السياسية للرئيس السيسي، التي تنظر دائمًا نحو الأمام.