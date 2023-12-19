علق الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، على تصريحات الرئيس السيسي، حول تداول السلطة على هامش إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة، الإثنين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إن إشارة الرئيس السيسي عقب إعلان فوزه أن «الرئاسة مسئولية نتحملها بأمانة.. ونسلمهما بتجرد»؛ تؤكد بوضوح «تجرد» القيادة السياسية من السلطة وتسليم الراية بنهاية الولاية الأخيرة.

ونوه إلى انعكاس نتائج الحوار الوطني وفتح المجال مناخ سياسي جديد للأحزاب والقوى السياسية على نجاح مشهد الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى حرص الرئيس السيسي على استئنافه مجددا «بشكل أكثر فاعلية وعملية» وفق تصريحات الرئيس.

ودعا الرئيس السيسي خلال المرحلة المقبلة إلى «توسيع المجال العام وإطلاق قوى المجتمع »، مؤكدا أن تعدد الآراء والأحزاب والأفكار المخالفة؛ من شأنه أن يثرى الحياة السياسية، قائلا: «الحوار الوطني قيل به كل شيء ومع ذلك لم تخرج أية مظاهرات».

وأضاف أن استقرار مؤسسات الدولة ونضوج الشعب المصري وارتفاع معدل الوعي السياسي؛ يفتح الباب أمام تحمل جرعات أكبر من الاختلاف وتنوع الرأي، لافتا إلى انعكاس ذلك بالإيجاب على تفعيل وتنشيط دور البرلمان.

ونوه إلى توصية المشاركين بأعمال المحور السياسي بالحوار الوطني؛ إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات الجزئية؛ بشأن القوانين المتعلقة بالمشاركة الحزبية والمجتمع المدني؛ من أجل توسيع مجال العمل العام.