زيلينسكي: أوكرانيا ليست معرضة لخطر خسارة الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن جيشه غير معرض لخطر خسارة الحرب مع روسيا، معربا عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستقدم مساعداتها البالغة 61 مليار دولار والتي تعطلت بسبب المواجهة السياسية.

وذكر زيلينسكي للصحفيين في كييف في مؤتمر صحفي واسع النطاق تم تنظيمه بمناسبة نهاية العام: “أنا متأكد من أن الولايات المتحدة لن تخوننا–وسيجري تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت بلومبرج أن حملة أوكرانيا لصد الغزو الروسي وصلت إلى طريق مسدود مع اقتراب الدولة التي مزقتها الحرب من عامها الثالث من الصراع، مع مساعدات بلغت أكثر من 110 مليارات دولار من المساعدات المالية من حلفاء كييف الرئيسيين المتورطين في الاقتتال السياسي الداخلي في واشنطن وبروكسل.

وردا على سؤال بشأن إذا ما كان هناك خطر متزايد بخسارة الجيش الأوكراني للصراع مع الكرملين بعد المواجهة في 2023، قال زيلينسكي:"لا". وتحدث الزعيم الأوكراني بعد قيامه بجولة في الأمريكتين وأوروبا.

وتوصلت كييف لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لبدء مفاوضات الانضمام، على الرغم من أن التوصل إليه كان بمثابة تقدم رمزي عندما أوقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (7ر54 مليار دولار).