تذبذب أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

جرى تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الاثنين بالقرب من أقل مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون توقعات الطقس المعتدل التي يمكن أن تقلل الطلب على الطاقة، مقابل المخاطر التي تهدد حركة النقل البحري في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الهولندية القياسية تذبذب اليوم بين الارتفاع والتراجع بعد انخفاضه في الأسبوع الماضي بنسبة 14%. كما أظهرت سوق الغاز ثقة متزايدة في قدرة أوروبا على تجاوز فصل ذروة الطلب على الوقود في الشتاء بطريقة مريحة مع ارتفاع مستويات المخزونات واستقرار الإمدادات، وتوقع استمرار درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية في مختلف مناطق أوروبا حتى الشهر المقبل.

وتشير هذه التوقعات إلى أن الاحتياج إلى وقود التدفئة سيكون محدودا في أوروبا حتى الآن، رغم أن القارة مازالت عرضة لاضطراب الإمدادات بعد الأزمة التي ضربت أسواق الطاقة في العام الماضي نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022.

يأتي ذلك في حين تتزايد مخاطر حركة الملاحة في البحر الأحمر أحد الممرات المائية الحيوية لنقل النفط والغاز في العالم، في الوقت الذي قالت هيئة قناة السويس في مصر إنها تراقب التوترات الحالية بعد هجمات جماعة الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر باب المندب.

ويراقب التجار عن كثب ما إذا كان الصراع في الشرق الأوسط سيتسع نطاقه ليؤثر على إمدادات الطاقة، لكن لا يوجد اضطرابات كبيرة في تدفقات الغاز الطبيعي الفعلية في الأسواق حتى الآن.

وبحسب تقديرات خدمة بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة فإن الأسواق الأوروبية الرئيسية ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا سجلت تراجعا في استهلاك الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء خلال العام الحالي بنسبة 24% سنويا.

وقال أندرياس جاندولفو المحلل في بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة في مذكرة اليوم "هذا أقل مستوى لاستهلاك الفحم والغاز في أوروبا على الإطلاق".

وبحلول الساعة الحادية عشرة تقريبا بتوقيت أمستردام ارتفع سعر الغاز الهولندي القياسي بنسبة 6ر1% إلى 76ر33 يورو لكل ميجاوات/ساعة، رغم أن الأسعار قريبة من أقل مستوياتها منذ أوائل أيلول/سبتمبر الماضي. وارتفعت أيضا أسعار الغاز البريطاني اليوم.