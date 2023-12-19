حماس تنفي وجود أي حوار أو مفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل

نفى المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، وجود أي حوار أو مفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل.



وقال النونو: "لا يوجد أي حوار أو مفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل وكلام كيربي في هذا الشأن مجرد خداع".

وأضاف: "تصريحات جون كيربي عن صفقة تبادل محاولة لامتصاص غضب عوائل الأسرى الإسرائيليين".

وتابع: "الإدارة الأمريكية هي آخر من يتحدث عن تجنب قتل المدنيين في غزة كونها تشارك في إمداد إسرائيل بالأسلحة والقنابل".

وفي الأيام الأخيرة، قال العديد من مسؤولي "حماس" إنهم لن يستأنفوا المفاوضات بشأن اتفاق تبادل الأسرى الجديد إلا بعد أن توقف إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر، أن "حماس" لم تظهر أي اهتمام بمقترحات قطر للعودة إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.

كما ذكرت "سي إن إن" أن المحادثات الأولى بين رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن استئناف مفاوضات الأسرى، كانت إيجابية.