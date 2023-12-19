انطلاق الدورة الـ40 لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب في طرابلس

انطلقت، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في العاصمة الليبية طرابلس والذي يعقد بالتزامن معها المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الاعمار ومواجهة الكوارث".

وصرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي- الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال افتتاح الدورة، بأن عقد دورة المجلس بطرابلس يشهد على الآلية الممتازة التي سنها مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في عقد دوراته ومؤتمراته ومنتدياته كل عام في إحدى الدول العربية، وهذا التوجه يساهم في نقل فعاليات هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عام في إحدى الدول العربية.

كما ثمن الجهد المبذول من قبل وزارة الإسكان والتعمير بليبيا، وشكر جميع العاملين بوزارة الإسكان والتعمير على ما بذلوه من مجهودات كبيرة مقدرة متمنياً النجاح والتوفيق لدورة المجلس هذه وأن تكلل بقرارات من شأنها التسريع في عملية توطيد العلاقات العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

ويهدف المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية الذي يعقد تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الاعمار ومواجهة الكوارث" الي إتاحة فرص لعرض التجارب والمشروعات الرائدة وأفضل الممارسات للدول العربية المشاركة لمواجهة الكوارث وإعادة الاعمار، كما يهدف الي رصد الحكومات لتوطين أهداف التنمية واستعراض التجارب وأساليب وأدوات مواجهة الكوارث وطرح كل ما هو جديد من أجل إعادة الاعمار واقتراح توصيات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.