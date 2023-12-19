هيئة العمل الوطني الفلسطيني: زيارة أوستن لإسرائيل رسالة دعم لاستمرار الاعتداءات على غزة

قالت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته لتل أبيب تؤكد على موقف واشنطن الداعم لاستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت النتشة ـ في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ "أن أوستن وجه رسالة طمأنينة، خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب خاصة مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مفادها أن واشنطن مازالت تدعم الحرب على غزة وحماية الاسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل القطاع مهما كلف الأمر".

وأشارت المسئولة الفلسطينية إلى أن الولايات المتحدة تريد، من وراء الدعوات المستمرة لتنفيذ هدن مؤقتة في غزة، استئناف عملية تبادل الاسرى والظهور أمام العالم أجمع بصورة إنسانية.

وشددت في الوقت ذاته على الحاجة الماسة لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة خاصة مع دخول فصل الشتاء؛ لتخفيف وطأة الاجواء الباردة عن النازحين والمتضررين من الحرب على القطاع.

وكان أوستن قد قال خلال زيارته لإسرائيل إن الولايات المتحدة تدعم جهود تحرير كل الأسرى في غزة، مشيرا إلى المباحثات التي أجراها مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت إزاء "أهداف ومراحل الحملة العسكرية المستمرة في غزة".

يذكر أن زيارة وزيرالدفاع الأمريكي لإسرائيل تأتي بعد أيام قليلة من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان في تل أبيب بأن إسرائيل تعتزم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب تركز فيها على "طرق أكثر دقة".