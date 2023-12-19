ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمي في بداية الأسبوع

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، رغم ارتفاع الدولار.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات نيويورك اليوم إلى 65ر102 نقطة قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه إلى 55ر102 نقطة، بعد تراجعه في التعاملات الآسيوية اليوم إلى 38ر102 نقطة.

وارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 80ر4 دولار إلى 50ر2040 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل. وتراجع سعر الفضة بمقدار 047ر0 دولار إلى 107ر24 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 385ر0 دولار إلى 8520ر3 دولار للرطل تسليم فبراير المقبل.

من ناحيته، قال كريج إيرلام كبير محللي الأسواق في شركة أواندا لمنطقة بريطانيا والشرق الأوسط وأفريقيا ،إنه "في حين تبدو البيئة مواتية للذهب، فإن التحركات الأخيرة تشير إلى أن التجار غير مقتنعين بهذه المستويات، وأنا لست متأكدا من مدى تفاؤلهم بشأن أسعار الفائدة... ضعف الدولار يمكن أن يساعد، لكن إذا مرت الأيام الأخيرة، فقد يصبح هذا موسم التراجع من جانب البنوك المركزية التي تحاول بشدة إدارة التوقعات".

وتنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لإلقاء المزيد من الضوء بشأن مسار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بالنسبة لسعر الفائدة.