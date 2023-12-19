نادي الأسير الفلسطيني: عدد المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال حاليا الأكبر منذ 30 عاما

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 2870، وهو الأعلى منذ ثلاثين عاما، من بينهم أكثر من 2220 صدرت بحقهم أوامر الاعتقال في الفترة بعد السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر نادي الأسير في بيان، أن أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر تراوحت بين "أوامر اعتقال إداري جديدة أو تجديد"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضح نادي الأسير أن "أوامر الاعتقال الإداري تطال جميع الفئات بما فيهم الأطفال والنساء ونشطاء وصحفيون ونواب".

وأشار البيان إلى الاعتقالات في صفوف الصحفيين، قائلاً: "بلغ عدد الصحفيين الذين جري تحويلهم للاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر 19 صحفيا"، مشيرا إلى أنه "خلال شهر ديسمبر الجاري، في إطار استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري، أصدر الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق أربع طالبات جامعيات".

وأضاف النادي، في بيان آخر، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل اعتقلت 30 فلسطينيا على الأقل منذ مساء يوم الاثنين حتى صباح اليوم، لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات، بما فيها الاعتقالات الإدارية، منذ السابع من أكتوبر إلى 4605 معتقلين.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ 7800، وهذا الرقم لا يشمل المعتقلين من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديم يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.