الاحتلال يزعم: قتلنا صاحب شركة صرافة في رفح يحول أموالا إلى حماس

زعم جيش الاحتلال، أنه قتل صبحي فراونة، صاحب شركة صرافة، مدعيا أنه يعمل على تحويل الأموال إلى حركة حماس.

وذكر بيان مشترك للجيش والشاباك، أن عملية استهداف في قلب مدينة رفح وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك أسفرت عن قتل صبحي فراونة.

وادعى أن فراونة كان صرافا بارزا عمل إلى جانب شقيقه وعبر شركة الصرافة "همسات" التي يملكانها، بتحويل عشرات الملايين من الدولار إلى حماس وجناحها العسكري، لا سيما في قطاع غزة، وفق زعمه.

وواصل ادعاءاته بأن فراونة كان من أبرز الصرافين وممن انفردوا بقدرتهم على تحويل المبالغ الطائلة المطلوبة لإدارة القتال إلى الجناح العسكري لحماس.