إسكتلندا تعتزم زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع

تعتزم إسكتلندا زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة في البلاد، بهدف جمع حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) لسد العجز في ميزانيتها.

وقالت شونا روبيسون نائب الوزير الأول أمام البرلمان الإسكتلندي اليوم، إن الحكومة تعتزم زيادة الحد الأقصى للضريبة من 47% إلى 48%، وتجميد العتبة الضريبية لذوي الدخول المرتفعة عند مستوى 42%، وهو ما يعني ضم المزيد من دافعي الضرائب إلى هذه الفئة.

كما تعتزم الحكومة إيجاد فئة ضريبية جديدة بمعدل 45% لمن تتراوح دخولهم بين 75 ألفا و125140 جنيهًا إسترلينيًا سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المواطن الإسكتلندي الذي يزيد دخله عن 28 ألف جنيه إسترليني سنويا يدفع ضرائب أكبر مما يدفع الذي يعيش في إنجلترا ويحقق نفس الدخل.

وتقول الحكومة الإسكتلندية التي يقودها الحزب القومي الإسكتلندي، إن هذه الضرائب ستساعد في تمويل المساعدات الاجتماعية للسكان الأفقر، والمحافظة على المزايا الاجتماعية مثل الدراسة الجامعية المجانية للطلاب الإسكتلنديين، وصرف الأدوية مجانًا.