ما زال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مستمرا في شهره الثالث، تمارس فيه قوات جيش الاحتلال كل أشكال العنف والعداء تجاه الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية وسط نقص الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود.

وخلال الأعمال العدائية التي تقوم بها الاحتلال الاسرائيلي من قصف عنيف واستهداف للمدنيين، لا تتوانى قوات جيش الاحتلال من استخدام طائرات "كواد كابتر"، لإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين، حيث أطلقت الطائرات المسيرة الرصاص الحي في شارع الثلاثيني بالقرب من دار الحكمة بمدينة غزة.

ما هي طائرات "كواد كابتر"؟ وما الفرق بينها وبين الطائرات الأخرى؟

في تقرير سابق له، ذكر مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية، المتخصص في الشأن الفلسطيني، أن "كواد كابتر" هي طائرات مُسيّرة صغيرة الحجم، يتم تسييرها إلكترونيا عن بُعد، يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عملياته الاستخبارية.

وأكدت دراسات المركز البحثي أن جيش الاحتلال كثّف من استخدامها في قطاع غزة، خلال الفترة الماضية من أجل أهداف عسكرية.

وفيما تستخدم هذه الطائرات بالأساس لأغراض التصوير، لكن الاحتلال الإسرائيلي بدأ باستخدامها ميدانيا وبقدرات هجومية أيضا، نظرا لقدراتها على التخفي.

وأشار المركز البحثي إلى أنه وبخلاف الطائرات المُسيّرة المُعتادة، تأتي طائرات الـ"كواد كابتر"، لتُضيف مصدر تهديد للمقاومة الفلسطينية، لا سيما أنها تقوم بنوعيات ومهام متعددة، منها الانتحارية والاستطلاعية.

وأكد المركز أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الطائرات في أغراض أخرى منها وضع أموال للعملاء على الأرض؛ مؤكدا أنها تُعتبر خطيرة جدا.

ونشرت فضائية العربية تقريرا سابق بعنوان: "كواد كابتر.. شبح الموت الطائر في غزة"، فوصف الطائرات المسيرة بأنها صغيرة الحجم، وتسير إلكترونيا عن بعد، وتنفذ عمليات بالغة الدقة، مؤكدا أن جيش الاحتلال كثف من استخدامها في غزة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك تأكيد من شهود عيان على أنها عادة ما ترسلها إسرائيل لاغتيال فلسطينيين.