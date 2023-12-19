رئيس الحكومة العراقية: خطوات المجتمع الدولي تجاه الأوضاع في غزة خجولة

وصف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، خطوات المجتمع الدولي تجاه الأوضاع في غزة بأنها خجولة تجاه ما يحصل من إبادة للفلسطينيين.

وقال السوداني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مايحدث في غزة هو "جرائم ضد الإنسانية". حسب بيان للحكومة العراقية.

وبشأن نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في العراق أكد رئيس الحكومة العراقية "أن الحكومة أوفت بالتزاماتها التي تضمنها منهاجها الوزاري في إقامة الانتخابات المحلية، بوصفها استحقاقاً وطنياً ودستورياً وأن مجالس المحافظات خطوة مهمة لتعزيز النهج الديمقراطي المعتمد في العراق".

من جانبه،أكد ماكرون رغبة فرنسا في" أن تكون شريكاً أساساً للعراق، وتطوير علاقات التعاون في مجالات الأمن والطاقة، والإسهام في مشروع طريق التنمية"

. وذكر البيان أن الإتصال شهد البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مجالات عدّة.

كما اتفق الجانبان على ضرورة العمل للوصول إلى التهدئة، ووقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات بشكل مستمر إلى المدنيين الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية، وكذلك التأكيد على منح الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.