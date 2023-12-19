ارتفاع ثقة شركات بناء المساكن في أمريكا خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تحسن ثقة شركات بناء المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، بعد تراجعها لمدة 4 أشهر على التوالي.

ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.

وذكر التقرير أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو"، لسوق الإسكان ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 37 نقطة مقابل 34 نقطة خلال أكتوبر الماضي وكان أقل مستوى له منذ 11 شهرا. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 36 نقطة.

وقالت أليشيا هويي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الوطني لبناة المساكن إنه "مع تراجع أسعار الفائدة على التمويل العقاري بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، بدأت شركات التشييد تسجل ارتفاعا في حركة الشراء مع عودة بعض المشترين المحتملين الذين كانوا يرون الأسعار أعلى من قدرتهم في السابق، إلى البحث عن مسكن من جديد".

وأضافت "في ظل النقص الكبير في المعروض من المساكن، فإن زيادة بناء المساكن هي أفضل طريقة لتخفيف حدة أزمة ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض وخفض معدل التضخم".

جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي لثقة الشركات في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الفرعي لتوقعات المبيعات إلى 45 نقطة خلال ديسمبر الحالي مقابل 39 نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفع مؤشر قياس حركة المشترين المحتملين إلى 24 نقطة مقابل 21 نقطة خلال الفترة نفسها، في حين استقر مؤشر رصد المبيعات الحالية عند مستوى 40 نقطة.

وسجل مؤشر توقعات المبيعات للأشهر الستة المقبلة زيادة كبيرة خلال الشهر الحالي ليصل إلى 57 نقطة مقابل 50 نقطة خلال أبريل الماضي. كما ارتفع مؤشر قياس حالة المبيعات الحالية إلى 56 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 51 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر حركة الشراء المحتملة إلى 33 نقطة مقابل 31 نقطة خلال الشهر الماضي.