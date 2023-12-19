عاصرت جميع حكام مصر منذ الملك فاروق وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تملك إلا غرفة صغيرة مبنية من الطوب اللبن، ففي منطقة جبلية في عرب الواسعة التابعة لقرية بلنصورة بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، توجد أكبر معمرة في محافظة المنيا كافة.

إنها الحاجة مبروكة صالح مبارك، التي فتحت قلبها لـ"الشروق"، لتروي ما شهدته عبر سنوات عمرها منذ عهد الملكية وحتى الرئيس السيسي، فقالت: "زمان مكنش في فلوس بس كان في بركة، ودلوقتي في فلوس ومفيش بركة، ورأيت الكثير من التغييرات في مصر، بس أحسن فترة أن عشتها هي دلوقتي عشان فيه خير كتير، ومستوى المعيشة اتحسن".

وأضافت: "عندي 6 أولاد، و30 حفيدًا بين الذكور والإناث، لكن رغم ده كله احنا عايشين أحلى فترة دلوقتي بعد الفترة الصعبة اللي أنا عشتها في مصر من بداية عمري لحد النهارده".

وتابعت: "كنت أعمل في جني القطن من الأراضي الزراعية، في دوائر البشوات أيام حكم الملك فاروق، مع زوجي، واستمر هذا الحال حتى تقلد الرئيس عبد الناصر الحكم، واستخرجت بطاقة رقم قومي بعد أن كنت ساقطة قيد".

واختتمت: "الرعاية الصحية دلوقتي مفيش زيها، لأن أيام الملك لا كان فيه دكتور ولا مستشفى بس المزين هو اللي كان بيعالج المريض بالفصد والحجامة".