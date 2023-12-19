الدستورية الألمانية تقضي بإعادة جزء من انتخابات البرلمان الاتحادي 2021 في برلين

قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بإعادة جزء من انتخابات البرلمان الاتحادي للبلاد في عام 2021 في برلين؛ بسبب أوجه خلل شابت هذا الجزء.

وقالت رئيسة المحكمة دوريس كونيج في مقر المحكمة في مدينة كارلسروه، إن الانتخابات يجب أن تعاد في 455 دائرة انتخابية وما يتبعها من دوائر تصويت بالبريد.

وأوضحت كونيج، أن هذه الانتخابات يجب أن تجري كانتخابات بصوتين، حيث يخصص الصوت الأول لمرشح فردي عن الدائرة الانتخابية والصوت الثاني للقائمة الحزبية.

وبهذا تكون كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان (الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا) قد نجحت في جزء من الدعوى التي رفعتها.

ولم يأت الحكم الصادر من أعلى محكمة ألمانية اليوم مطابقا بشكل تام لقرار كان البرلمان الاتحادي أصدره بدعم من الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر)، ويقضي قرار البرلمان بإعادة جزء من هذه الانتخابات في 327 دائرة من أصل 2256 دائرة في العاصمة الألمانية بالإضافة إلى 104 دائرة تصويت بالبريد من أصل 1507 دوائر من هذا النوع.

ورأت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، أن قرار البرلمان مخالف للقانون لأسباب من بينها أن البرلمان لم يعلن بطلان الانتخابات ككل في 6 سدوائر انتخابية طعن عليها رئيس الانتخابات، ولهذا السبب لجأت الكتلة إلى المحكمة الدستورية.

وأعلنت المحكمة الدستورية، بطلان الانتخابات في 31 دائرة أخرى غير الدوائر الوارد ذكرها في قرار البرلمان الاتحادي.

ورأت المحكمة، أن قرار البرلمان قانوني في غالبيته.

يذكر أن عملية الانتخابات في برلين في السادس والعشرين من سبتمبر 2021 سارت بشكل فوضوي في العديد من مراكز الاقتراع في العاصمة الألمانية حيث اضطر الناخبون إلى الوقوف في طوابير والانتظار لفترة طويلة، وكانت هناك بطاقات انتخابية غير صحيحة كما كان هناك نقص كامل في البطاقات.



واضطرت مراكز اقتراع إلى الإغلاق بشكل مؤقت أو البقاء مفتوحة لفترة طويلة بعد السادسة مساء، وهو الوقت الذي ينبغي إنهاء التصويت عنده، وعادة ما تكون هناك توقعات أولية لنتيجة الانتخابات بعد الساعة السادسة.

يذكر أنه تم تقديم 1713 طعنا على انتخابات البرلمان الاتحادي في ولاية برلين من بينها طعن مقدم من جانب رئيس الهيئة الاتحادية للانتخابات، وكان قاضي المحكمة الدستورية بيتر مولر، قال خلال الجلسة التي عقدت في يوليو الماضي، إن هذا العدد يعادل ثمانية أمثال عدد الطعون المقدمة في الانتخابات السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية في ولاية برلين كانت قضت ببطلان انتخابات الولاية التي جرت في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2021 (بالتزامن مع انتخابات البرلمان الاتحادي) بسبب "أوجه قصور منهجية خطيرة" والعديد من الأخطاء الانتخابية.

وعلى إثر ذلك تمت إعادة انتخابات برلمان ولاية برلين بالكامل في الثاني عشر من فبراير 2023، وأسفرت الإعادة عن تشكيل ائتلاف من الحزب المسيحي والحزب الاشتراكي محل الائتلاف الثلاثي الذي كان مكونا من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحزب اليسار والذي كان يحكم الولاية منذ 2016.