واشنطن تعرب عن قلقها إزاء اعتداء شرطيين إسرائيليين بالضرب على مصور صحفي

أبدت الولايات المتحدة يوم الاثنين، قلقها إزاء قيام عناصر من الشرطة الإسرائيلية بضرب مصور صحفي يعمل في وكالة أنباء "الأناضول" التركية، داعية إلى محاسبة المعتدين.



ونقل المصور الصحفي مصطفى الخروف إلى المستشفى لعلاجه من إصابات تعرض لها بعدما حاول التقاط صور لفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في القدس بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها الضالعين في الواقعة أوقفوا على الفور عن العمل، مشددة على أن القرار يعكس التزاما على مستوى المحاسبة والمعايير المهنية.

ولدى سؤاله عن الواقعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "نحن قلقون للغاية من جراء المشاهد المزعجة التي تُظهر استخدام القوة ضد صحفي، ونعتقد أنه من الملائم فتح تحقيق في الفيديو، وفي حال ثبتت الوقائع، محاسبة الأشخاص الضالعين".

وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد عمد عناصر الشرطة في بادئ الأمر إلى توجيه أسلحتهم على الصحافي خلال تغطيته الصحافية، من ثم أطاحوه أرضا وانهالوا عليه بالضرب والركل، كما تعرضوا بالضرب إلى مصور كان معه.

واعتبرت "لجنة حماية الصحفيين" ومقرها في نيويورك أن الواقعة تندرج في إطار "نمط" لهجمات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.

وقال مدير برامج اللجنة كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا إن "لجنة حماية الصحفيين تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التوقف على الفور عن مهاجمة الصحفيين، وإلى محاسبة الضالعين في هذه الهجمات وتوفير حماية هناك"، وفي معرض رده على أسئلة موجهة إليه، قال ميلر "لم نر أي دليل على أن إسرائيل تستهدف الصحفيين".

وفي 13 أكتوبر، استهدفت ضربتان متتاليتان عند أطراف بلدة علما الشعب قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل مجموعة من الصحفيين وتسببت بمقتل المصور في وكالة "رويترز" عصام عبد الله 37 عاما، بينما كان مع ستة صحفيين آخرين، وجرح في تلك الضربة ستة صحفيين بينهم مصوران لوكالة "فرانس برس".

وأظهر تحقيق أجرته وكالة "فرانس برس" أن الضربة نجمت عن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية، كذلك خلص تحقيق أجرته وكالة "رويترز" إلى إصابة الصحفيين بنيران دبابة إسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الاثنين، "مقتل 95 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وقبل حوالي أسبوع، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريرا، أحصى فيه مقتل 94 صحفيا وعاملا إعلاميا، بينهم 9 صحفيات، في عام 2023، مشيرا إلى مقتل 68 صحفيا منذ بدء النزاع في غزة، أي أكثر من حالة قتل واحدة يوميا.