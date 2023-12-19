محافظ الوادي الجديد يشهد فعاليات تخرج الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، إقامة فعاليات بمناسبة انتهاء تدريب الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وهنأ المحافظ، المتدربات بالبرنامج الذي استمر لمدة ٢٣ يوما تدريبيا شاركت فيه ١٢٤ من السيدات والفتيات من مختلف الفئات والمراحل العمرية، مقدمًا الشكر للأكاديمية لجهودها البارزة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وعناصر الجهاز الإداري بالدولة كصرح تدريبي رائد محليًا وإفريقيًا، وأعرب عن تقديره لكافة المنسقين والمدربين القائمين على تنفيذ البرنامج على أرض المحافظة خلال الفترة الماضية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، حرصها على المشاركة افتراضيا في فعالية إنتهاء الدفعة الأولى من البرنامج لما تمثله مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة وبرامجها المختلفة من مكانة وأولوية خاصة بين البرامج التي تقدمها الأكاديمية تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بدعم تمكين المرأة وتأهيلها للقيادة.