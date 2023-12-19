بلغاريا تعتزم التوقف عن استيراد النفط الروسي بدءا من مارس القادم

قرر برلمان بلغاريا، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي ، اليوم الاثنين أن البلاد ستتوقف عن استيراد النفط الخام من روسيا اعتبارا من أول مارس القادم، رغم أن لديها تصريحا خاصا من بروكسل لمواصلة فعل ذلك حتى أول أكتوبر.

وهذا التعديل، الذي تدفع إليه الأغلبية الحاكمة المؤيدة للغرب ، يضع أيضا حدا لصادرات المنتجات التي تصنع من النفط الخام الروسي بدءا من أول يناير المقبل.

وسوف تؤثر القواعد الجديدة، التي تم تبنيها في قراءة ثانية وأخيرة بدون مناقشة ، في الأساس على مصافي تكرير لوكويل نيفتوهيم غربي مدينة بورجاس الساحلية البلغارية على البحر الأسود.

وتم تبرير القرار بأن الاعفاء الذي منحته بروكسل لواردات النفط الروسي لم يؤد بمصفاة التكرير إلى التحول إلى موردين بديلين للنفط الخام.

يذكر أن مصفاة تكرير النفط ، التي تعمل منذ 1963 ، تعتبر هي الأكبر في جنوب شرق أوروبا. وجرى خصخصتها في 1999.