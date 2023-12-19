ميقاتي: لبنان بلد صلب ومقاوم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن "لبنان بلد صلب ومقاوم"، مشيرا إلى أن الأهالي في جنوب البلاد هم "ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية اليومية".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن ميقاتي قوله، في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "مرّ 74 يوما من مأساة الحرب على غزة والاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان والإصابات في صفوف المدنيين والمعاناة الإنسانية جراء الإجرام والإبادة".

وأضاف: "أهلنا في الجنوب هم ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، والقرى والأرض والمزروعات كلها تتعرض للحرق، تحية للتضامن اللبناني الذي أثبت أن لبنان بلد صلب ومقاوم".

وتابع: "منا مَنْ يُقاوم على الأرض، ومنا مَنْ يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية، والبرلمان والحكومة والقوى الأمنية والإدارة، رغم كل ظروف الحياة".

وأكد ميقاتي أن "الاحتكام إلى روح عمل المؤسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات"، مشيرا إلى أن "الاستقرار التشريعي ينسحب على كل الأوضاع في البلد، كالاستقرار الأمني، مثل موضوع الجيش والقوى الأمنية، إضافة إلى التشريعات التي لها علاقة بشئون الناس وانتظام عمل الدولة".

وشدد ميقاتي على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، مؤكدا ضرورة أن "يستمر البرلمان بالتشريع، وأن تواصل الحكومة عملها، وأن يكون للبنان رئيس قريبا".

وبحثت الجلسة، برئاسة ميقاتي، جدول أعمال من 30 بنداً، وانعقدت بعد اكتمال نصابها، حيث يقضي اكتمال نصاب الجلسة حضور ثلثي أعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 24 وزيراً.

وأهم المواضيع المطروحة في الجلسة، بحسب جدول الأعمال، موضوع النزوح السوري والتسلل غير الشرعي للنازحين، وإعطاء حوافز يومية للعاملين في الإدارات العامة، وتعويضات مؤقتة إضافية للعسكريين والمتقاعدين، وطلب وزارة الطاقة والمياه إطلاق دورة تراخيص ثالثة في المياه البحرية اللبنانية.

كما تناقش الجلسة الموافقة على إصدار مراسيم ترقيات الضباط وكالة عن رئيس الجمهورية، وطلب وزارة الزراعة الموافقة على شراء القمح المحلي من المزارعين لموسم 2022 – 2023.