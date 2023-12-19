الشورى البحريني: فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة يعكس ثقة الشعب المصري في كفاءاته وإسهاماته

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، أن إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يعكس ثقة الشعب المصري في كفاءاته وإسهاماته، والدور الكبير الذي يقوم به في استدامة نهضة ونماء مصر.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال التهنئة التي تقدم بها الصالح، إلى المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ بمناسبة فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه، وبالنجاح الكبير الذي حققته مصر في الانتخابات الرئاسية، وما شهدته من إقبال كبيرٍ على المشاركة في التصويت، بما يعكس الأسس الديمقراطية التي تمتاز به مصر.

وأعرب الصالح عن خالص التمنيات للرئيس السيسي، بكل التوفيق والسداد في خدمة مصر، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الجمهورية، داعيًا المولى (عزَّ وجل) أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن تحقق مصر وشعبها كل ما تتطلع إليه من تطور ورقي ونهضة في ظل قيادته.

كما هنأ الصالح، سفيرة مصر لدى المملكة ريهام عبدالحميد محمود، بهذه المناسبة.