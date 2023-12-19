ناشطة بيئية تتفادى حكما بالسجن في بريطانيا

تفادت جيل برادبروك، واحدة من مؤسسي منظمة "إكستنكشن ريبيليون" أو تمرد ضد الإنقراض" حكما بالسجن بعد أن تسببت في أضرار بمبنى حكومي بقيمة آلاف الجنيهات الإسترلينية .

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الاثنين، إن هيئة محلفين أدانت برادبروك/51 عاما/، بسبب تحطيمها نافذة احتجاجا على مشروع (إتش إس 2 لقطار فائق السرعة) التابع لوزارة النقل في أكتوبر 2019.

ونقلت الوكالة عن موظف بالمحكمة ، إن برادبروك، وهي أم لطفلين، من ستراود، جلوسيسترشاير، مثلت أمام محكمة إيسلورث كراون، غرب لندن، اليوم الإثنين، حيث حكم قاض بسجنها لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ، و150 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر وأمر مراقبة لمدة عام.

وانضم إلى برادبروك، التي شاركت في تأسيس المنظمة البيئية في عام 2018 مع شريكها السابق سيمون برامويل وعدة أشخاص آخرين، خارج المحكمة بعد جلسة الاستماع مجموعة من المؤيدين بينهم ممثل لعبة العروش ( جيم أوف ثرونز) جيروم فلين، في حين ارتدى آخرون ملابس الناشطات المؤيدات لحقوق المرأة.

في بيان بعد جلسة الاستماع ، أصدرته المنظمة ، تردد أن برادبروك قالت إن المحاكم كانت "متواطئة في إبعادنا عن "جرف المناخ" في حين أن المسؤولين عن "تدمير أنظمة دعم الحياة على الأرض لا يخضعون للمساءلة".