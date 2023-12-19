قضاة الإسكندرية يهنئون السيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة 2024

هنأ نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار سعد السعدني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي بيان أصدره النادي، ووجه "السعدني" الشكر للقضاء المشرفين على العملية الانتخابية، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لما بذلوه من جهد كبير في سبيل أداء مهمتهم، وخروج هذا الاستحقاق الدستوري أمام العالم في أبهى صوره.

وخاطب "السيسي" المصريين بمناسبة فوزه قائلًا: "إنني أدرك يقينًا حجم التحديات التي مررنا بها، وما زلنا نواجهها، وأؤكد إدراكي أن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه، وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمة".

وفاز "السيسي" بولاية رئاسية جديدة "ثالثة" بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا، حسبما أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وحصل منافسوه وهم: المرشح حازم عمر، على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.