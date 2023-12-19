البنوك الأوروبية تعتزم صرف 70 مليار يورو لمساهميها

قال أندريا إنيرا رئيس قطاع الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأوروبي، إن البنوك الأوروبية تعتزم صرف ما يصل إلى 70 مليار يورو (77 مليار دولار) لمساهميها بعد الأرباح الجيدة التي حققتها خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إنريا القول إن "البنوك مربحة بشكل خاص، وهي تعتزم صرف توزيعات تتفق مع مستويات السنوات السابقة"، مضيفا أن الرقم "بسيط... وأولي للغاية".

وذكرت بلومبرج أن القدرة على صرف توزيعات نقدية للمساهمين تعتبر أمر حيوي بالنسبة للقطاع الذي عانى من انخفاض قيمته لفترة طويلة. ويتوقع المساهمون الآن توزيعات نقدية كبيرة من البنوك بعد الأرباح الكبيرة التي حققتها بفضل زيادة أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة بلومبرج أن توزيعات الأرباح مازالت جزءا طفيفا من رأسمال القطاع المصرفي. وتمتلك أكبر 10 بنوك في الاتحاد الأوروبي أكثر من 140 مليار يورو مما تحتاج إليه لتلبية القواعد التنظيمية للقطاع.

وقال إنريا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن البنك المركزي يدرس ما إذا كانت هذه التوزيعات تتوافق مع تطورات رأسمال البنوك. وإذا ثبت ذلك فإنه لن يكون لدينا اعتراض على صرف التوزيعات.