واشنطن: مناقشات جارية للتوصل إلى هدنة جديدة في غزة

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن هناك مناقشات جارية بشأن التوصل إلى هدنة جديدة في غزة، مقابل الإفراج عن الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.



وقال كيربي - في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - "نعمل على مواصلة العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى هدنة جديدة لوقف إطلاق النار بالقطاع وتنفيذ صفقة رهائن أخرى".



وأضاف: "لكنني لا استطيع أن أحدد التوقيت أو أن أقول بحسن نية إن هناك صفقة أخرى للإفراج عن الرهائن.. كل ما يمكنني فعله هو أن أؤكد أننا سنواصل العمل بجد وبحرفية".