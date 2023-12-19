مجلس النواب الليبي: نرفض المشاركة في أي حوار تكون حكومة الوحدة الوطنية طرفا فيه

أعلن مجلس النواب الليبي رفضه المشاركة في أي حوار تكون حكومة الوحدة الوطنية، التي وصفها بالمنتهية الولاية، طرفا فيه، بحسب بيان نشره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في لببيا، عبدالله باتيلي، قد ذكر في تصريحات أمس الاثنين ان جميع الاطراف لم ترفض المشاركة في الحوار الذي يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة تشرف على الانتقال الى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكان البرلمان الليبي قد أقر في جلسة يوم الأربعاء الماضي طلبا مقدما من 39 نائبا "برفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان".

يشار ان ليبيا تحكم منذ أكثر من سنة عن طريق حكومتين ، حكومة في غرب ليبيا تسيطر على العاصمة وهي حكومة عبدالحميد الدبيبة والمعترف بها دوليا وحكومة في شرق ليبيا برئاسة اسامة حماد وانبثقت من مجلس النواب في فبراير من العام الماضي.